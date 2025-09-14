В Городищенском районе дочь напала на мать с дверным наличником

14.09.2025 | 10:25

В Городищенском районе 38-летняя женщина угрожала убийством своей 61-летней матери. Она напала на нее с наличником от дверного проема.

Дочь приехала навестить родственницу, но во время визита употребила спиртное, что не понравилось хозяйке. Женщины поссорились, а затем матери позвонил племянник, и она вышла в другую комнату.

Тогда гостья оторвала часть дверного наличника, проследовала за обидчицей и ударила ее несколько раз, угрожая расправой.

«Услышав шум, племянник позвонил сестре и рассказал о случившемся. Та пришла и прогнала злоумышленницу», - сообщили в областном УМВД РФ.

Возбуждено уголовное дело. Дочери грозит до двух лет лишения свободы.