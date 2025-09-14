В Пензенской области задержали сбежавшего педофила-рецидивиста

14.09.2025 | 20:02

В Пензенской области полицейские задержали сбежавшего преступника, осужденного за изнасилования несовершеннолетних. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайд Ульяновск».

По его данным, мужчина вышел из колонии 2 месяца назад. Он находился под наблюдением сотрудников ФСИН в городе Инзе Ульяновской области и носил электронный браслет.

В пятницу, 12 сентября, появилась информация: преступник сбежал, сняв устройство (части были найдены у села Оськино). Уточнялось, что он мог передвигаться на синем велосипеде и добраться до соседних регионов.

«В его биографии - изнасилование двух подростков в 2004 году, а в 2011 году он был вновь осужден за аналогичное преступление», - пишет канал.

В воскресенье, 14 сентября, стало известно, что рецидивиста поймали.