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Общество

В Пензенской области нелегальных мигрантов ждет выдворение

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В Пензенской области подвели итоги второго этапа операции «Нелегал-2024». Ее цель - выявление и пресечение незаконной миграции в регионе.

В Пензенской области нелегальных мигрантов ждет выдворение

Нарушителей искали на стройплощадках, рынках и объектах транспортной инфраструктуры. Всего полицейские проверили 659 мест.

«Со всеми иностранными гражданами сотрудники правоохранительных органов провели профилактические беседы», - сообщили в областном УМВД РФ.

В Пензенской области нелегальных мигрантов ждет выдворение

Зафиксировано 147 административных нарушений в сфере миграции. В итоге 12 человек было решено выдворить из страны, 11 лицам запретили въезд на территорию России.

В Пензенской области нелегальных мигрантов ждет выдворение

Выявлено 5 фактов с признаками преступлений, связанных с фиктивной постановкой иностранцев на учет, возбуждено 1 уголовное дело.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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