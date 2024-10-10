В Пензенской области нелегальных мигрантов ждет выдворение

10.10.2024 | 10:45

В Пензенской области подвели итоги второго этапа операции «Нелегал-2024». Ее цель - выявление и пресечение незаконной миграции в регионе.

Нарушителей искали на стройплощадках, рынках и объектах транспортной инфраструктуры. Всего полицейские проверили 659 мест.

«Со всеми иностранными гражданами сотрудники правоохранительных органов провели профилактические беседы», - сообщили в областном УМВД РФ.

Зафиксировано 147 административных нарушений в сфере миграции. В итоге 12 человек было решено выдворить из страны, 11 лицам запретили въезд на территорию России.

Выявлено 5 фактов с признаками преступлений, связанных с фиктивной постановкой иностранцев на учет, возбуждено 1 уголовное дело.