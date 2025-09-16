Криминал

Пензячка лишилась 1,7 млн рублей, попавшись на несколько уловок

Печать
Telegram

В Пензе 76-летняя горожанка поверила мошенникам и потеряла 1,7 млн рублей. Аферисты обманули ее, поэтапно использовав несколько уловок.

Вначале женщине на мобильный позвонил неизвестный и рассказал, что с маркетплейса пришел заказ на ее имя, а для получения нужно назвать код из СМС. Пензячка объяснила - никаких покупок не совершала, но цифры продиктовала.

Затем с ней связались по стационарному телефону, и звонивший выманил паспортные данные под предлогом замены номера.

А через несколько дней пенсионерка приняла еще один входящий вызов, уже от якобы сотрудника полиции, который заявил о подозрительной активности на ее банковских счетах и предупредил, что деньги могут быть направлены террористам.

«Звонивший оказывал сильное моральное давление на потерпевшую и убедил ее в том, что если она не переведет деньги на безопасный счет, то понесет уголовную ответственность. Заявительница не понимала, что общается с мошенниками, и, испугавшись, выполнила требования звонившего», - сообщили в областном УМВД РФ.

Она пришла в ближайший банк и сняла все свои сбережения - 1,7 млн рублей. После женщина отправилась в назначенное аферистами место и там передала деньги курьеру.

Пензячка лишилась 1,7 млн рублей, попавшись на несколько уловок

Только спустя время пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Пензячка лишилась 1,7 млн рублей, попавшись на несколько уловок

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры к установлению лиц,

причастных к совершению преступления», - отметили в УМВД.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областной УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте