Пензячка лишилась 1,7 млн рублей, попавшись на несколько уловок

16.09.2025 | 10:11

В Пензе 76-летняя горожанка поверила мошенникам и потеряла 1,7 млн рублей. Аферисты обманули ее, поэтапно использовав несколько уловок.

Вначале женщине на мобильный позвонил неизвестный и рассказал, что с маркетплейса пришел заказ на ее имя, а для получения нужно назвать код из СМС. Пензячка объяснила - никаких покупок не совершала, но цифры продиктовала.

Затем с ней связались по стационарному телефону, и звонивший выманил паспортные данные под предлогом замены номера.

А через несколько дней пенсионерка приняла еще один входящий вызов, уже от якобы сотрудника полиции, который заявил о подозрительной активности на ее банковских счетах и предупредил, что деньги могут быть направлены террористам.

«Звонивший оказывал сильное моральное давление на потерпевшую и убедил ее в том, что если она не переведет деньги на безопасный счет, то понесет уголовную ответственность. Заявительница не понимала, что общается с мошенниками, и, испугавшись, выполнила требования звонившего», - сообщили в областном УМВД РФ.

Она пришла в ближайший банк и сняла все свои сбережения - 1,7 млн рублей. После женщина отправилась в назначенное аферистами место и там передала деньги курьеру.

Только спустя время пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры к установлению лиц,

причастных к совершению преступления», - отметили в УМВД.