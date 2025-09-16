Пензячка лишилась 1,7 млн рублей, попавшись на несколько уловок

В Пензе 76-летняя горожанка поверила мошенникам и потеряла 1,7 млн рублей. Аферисты обманули ее, поэтапно использовав несколько уловок.
Вначале женщине на мобильный позвонил неизвестный и рассказал, что с маркетплейса пришел заказ на ее имя, а для получения нужно назвать код из СМС. Пензячка объяснила - никаких покупок не совершала, но цифры продиктовала.
Затем с ней связались по стационарному телефону, и звонивший выманил паспортные данные под предлогом замены номера.
А через несколько дней пенсионерка приняла еще один входящий вызов, уже от якобы сотрудника полиции, который заявил о подозрительной активности на ее банковских счетах и предупредил, что деньги могут быть направлены террористам.
«Звонивший оказывал сильное моральное давление на потерпевшую и убедил ее в том, что если она не переведет деньги на безопасный счет, то понесет уголовную ответственность. Заявительница не понимала, что общается с мошенниками, и, испугавшись, выполнила требования звонившего», - сообщили в областном УМВД РФ.
Она пришла в ближайший банк и сняла все свои сбережения - 1,7 млн рублей. После женщина отправилась в назначенное аферистами место и там передала деньги курьеру.
Только спустя время пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры к установлению лиц,
причастных к совершению преступления», - отметили в УМВД.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀