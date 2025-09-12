Криминал

Пензенец нашел пачку денег и тут же ее лишился

56-летний житель Пензы стал фигурантом уголовного дела после того, как нашел пачку денег. Наличные принадлежали 22-летнему горожанину.

Молодой человек ходил по торговому центру и потерял свой рюкзак, где среди прочего было 90 000 рублей. Спустя некоторое время имущество ему вернули работники ТЦ, но денег внутри не оказалось. Горожанин обратился в полицию.

Личность подозреваемого быстро установили. Мужчина во всем признался. По его словам, рюкзак он нашел на лестнице у ТЦ, открыл его и увидел купюры. Их пензенец забрал себе, а рюкзак оставил на скамейке.

«Денежные средства подозреваемый не успел потратить, они были изъяты сотрудниками полиции и будут возвращены законному владельцу», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В отношении похитителя денег возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Мужчине грозит срок до 5 лет.

