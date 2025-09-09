В Пензе среди водителей и пешеходов нашли более сотни нарушителей

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции подвели итоги мероприятия «Пешеход. Пешеходный переход». Они следили, как люди соблюдают правила на дорогах.
Более чем в 60 случаях автомобилисты не пропустили пешеходов. Последние, в свою очередь, нарушили ПДД свыше 100 раз.
Инспекторы просят граждан быть внимательнее, особенно в связи с началом учебного года.
«Пешеходам для безопасного передвижения в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде», - подчеркнула начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения областной ГАИ Юлия Кибиткина.
Ранее в Пензе сотрудники Госавтоинспекции нашли и привлекли к ответственности водителя самосвала, едва не сбившего людей на улице Яшиной.
