В Пензе среди водителей и пешеходов нашли более сотни нарушителей

09.09.2025 | 14:32

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции подвели итоги мероприятия «Пешеход. Пешеходный переход». Они следили, как люди соблюдают правила на дорогах.

Более чем в 60 случаях автомобилисты не пропустили пешеходов. Последние, в свою очередь, нарушили ПДД свыше 100 раз.

Инспекторы просят граждан быть внимательнее, особенно в связи с началом учебного года.

«Пешеходам для безопасного передвижения в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде», - подчеркнула начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения областной ГАИ Юлия Кибиткина.

Ранее в Пензе сотрудники Госавтоинспекции нашли и привлекли к ответственности водителя самосвала, едва не сбившего людей на улице Яшиной.