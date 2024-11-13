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Общество

В Пензе по субботам можно будет провериться на рак кожи

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Пензенский областной клинический центр специализированных видов медпомощи, известный в народе как КИМ, объявил акцию.

В ноябре и декабре врачи-дерматовенерологи будут проводить раннюю диагностику рака кожи не только в будние дни, но и по субботам.

На прием можно попасть по предварительной записи. Звонков ждут в регистратуре поликлинического отделения по номеру 8(8412) 32-11-29, сообщили в медучреждении.

Ранее в Пензенской области анонсировали акцию, которая пройдет во всех медучреждениях региона в субботу, 16 ноября.

В этот день женщины смогут бесплатно пройти маммографию, чтобы провериться на рак молочной железы. Прием будет осуществляться по записи.

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