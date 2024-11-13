В Пензе по субботам можно будет провериться на рак кожи

13.11.2024 | 20:38

Пензенский областной клинический центр специализированных видов медпомощи, известный в народе как КИМ, объявил акцию.

В ноябре и декабре врачи-дерматовенерологи будут проводить раннюю диагностику рака кожи не только в будние дни, но и по субботам.

На прием можно попасть по предварительной записи. Звонков ждут в регистратуре поликлинического отделения по номеру 8(8412) 32-11-29, сообщили в медучреждении.

Ранее в Пензенской области анонсировали акцию, которая пройдет во всех медучреждениях региона в субботу, 16 ноября.

В этот день женщины смогут бесплатно пройти маммографию, чтобы провериться на рак молочной железы. Прием будет осуществляться по записи.