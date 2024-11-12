Пензячки смогут провериться на рак молочной железы

12.11.2024 | 20:19

В субботу, 16 ноября, жительницы Пензенской области смогут бесплатно пройти маммографию, чтобы провериться на рак молочной железы.

В этот день во всех медучреждениях проведут дни открытых дверей, начиная с районных больниц, городских поликлиник и заканчивая областным онкологическим клиническим диспансером, уточнили в региональном минздраве.

Прием будет осуществляться по записи. Для этого нужно обратиться в организацию по месту прикрепления, номер телефона можно найти на ее сайте.

По словам специалистов, в группу риска входят женщины старше 50 лет, люди, у близких родственников которых обнаружили онкозаболевания, а также те, у кого есть лишний вес, курильщики и любители спиртного.

«Другими факторами, которые могут спровоцировать появление злокачественных новообразований груди, являются раннее становление менструации (до 11 лет); поздние первые роды (после 30 лет); отсутствие беременностей; отказ от кормления грудью и другие», - перечислили в минздраве.