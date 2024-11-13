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Общество

Озвучен режим работы пензенского аэропорта после атаки БПЛА

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Пензенский аэропорт работает в штатном режиме. Об этом в среду, 13 ноября, заявил директор Юрий Осколков.

«Ограничения не вводились. В дальнейшем будем исходить из сложившейся ситуации. То есть какая обстановка будет, будем принимать решение», - отметил он.

Ранним утром Пензу атаковали три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Место их падения обнаружили на окраине города, в лесном массиве поселка Монтажного.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона подчеркнул, что в Монтажном работают все службы экстренного реагирования, выясняются обстоятельства произошедшего.

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Источник — видео TG-канала «Пензенская область»
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