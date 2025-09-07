Сетевое издание|18+|Воскресенье|7 сен 2025|14:01
В Перми обнаружили крышку люка с надписью «Пенза водоканал»

Город на Суре часто путают с Пермью, из-за чего люди допускают разного рода ошибки. Так, у дома 12а на улице Макаренко в столице Прикамья заметили крышку люка с надписью «Пенза водоканал».

О находке рассказал завкафедрой социально-культурных технологий и туризма местного вуза Павел Ширинкин, выложив фото на своей странице «ВКонтакте».

«Ну я же говорил, что это не Пермь… это, ребята, Пенза…» - написал он.

В комментариях к посту жители Перми стали в шутку называть себя пензюками.

В 2024-м у здания Пензенского аэропорта появился дорожный указатель с информацией о том, что до Перми 1 180 километров.

В том же году в уральском городе местные художники создали граффити для пассажиров, прибывающих в Пермь, - «Добро пожаловать в Пензу!».

В 2022-м популярная молодежная певица Мария Гусарова, известная под псевдонимом Mary Gu, вместо Пензы, где она должна была давать концерт, прилетела в Пермь. Организатор перепутал города и купил билет не туда.

В 2016-м певец Стас Пьеха после выступления в Пензе решил поблагодарить поклонников на своей странице в соцсети. «Пермь! Благодарность и Любофф», - написал он, выложив снимок на фоне рукоплескавшего зала. Когда обиженные подписчики указали ему на ошибку, он исправил ее и поставил три улыбающихся смайлика.

Источник — фото Павла Ширинкина
