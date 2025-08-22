В Пензенской области утвердили максимальные штрафы за съемку БПЛА

22.08.2025 | 16:23

В пятницу, 22 августа, на сессии Законодательного собрания Пензенской области утвердили максимальные размеры штрафов за съемку и распространение кадров применения БПЛА, работы средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Также запрет касается мест дислокации сил Министерства обороны РФ и правоохранительных органов, расположения систем связи и организации охраны критически важных объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов, ЖКХ и т. д.

Исключение - сведения, официально опубликованные органами государственной власти.

До этого для нарушителей было предусмотрено следующее наказание:

- для граждан - от 3 000 до 5 000 рублей;

- для должностных лиц - от 20 000 до 50 000 рублей;

- для юридических лиц - от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Теперь оставлены лишь верхние границы:

- для граждан - 5 000 рублей;

- для должностных лиц - 50 000 рублей;

- для юридических лиц - 1 000 000 рублей.

Изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования обновленного документа.

Ранее сообщалось о двух пензенцах, оштрафованных за распространение в Сети видео с беспилотниками: мужчина разместил кадры в социальной сети TikTok, женщина - в Telegram.