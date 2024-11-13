Пензу атаковали 3 беспилотных летательных аппарата

13.11.2024 | 06:42

Ранним утром в среду, 13 ноября, на окраине Пензы, в лесном массиве поселка Монтажного, обнаружили место падения 3 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты», - уточнил он.

Глава региона подчеркнул, что на месте работают все службы экстренного реагирования, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Предварительно, падение вражеских дронов зафиксировано в Пензенской области впервые.