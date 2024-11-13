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Происшествия

Пензу атаковали 3 беспилотных летательных аппарата

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Ранним утром в среду, 13 ноября, на окраине Пензы, в лесном массиве поселка Монтажного, обнаружили место падения 3 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты», - уточнил он.

Глава региона подчеркнул, что на месте работают все службы экстренного реагирования, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Предварительно, падение вражеских дронов зафиксировано в Пензенской области впервые.

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