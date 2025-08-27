В Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность»

27.08.2025 | 21:09

На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», об этом в 21:03 в среду, 27 августа, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своих аккаунтах в соцсетях.

Мобильный интернет временно ограничен в целях безопасности.

Ранее заместитель министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Кудимов отметил, что игнорировать режим «Беспилотная опасность», несмотря на частоту его введения, не стоит.

По его словам, это сигнал для привлечения внимания: горожане должны понимать, что далее могут объявить воздушную тревогу.

К такому развитию событий следует приготовиться заранее: собрать основные документы, необходимые медицинские препараты, сделать запас воды, чтобы быстро сориентироваться в нужный момент.

Беспилотная опасность объявляется, если возле границ Пензенской области замечены БПЛА. В данной ситуации надо сохранять спокойствие, не подходить к окнам, избегать мест массового скопления людей, следить за актуальной информацией в официальных каналах.