Беспилотная и воздушная опасность: идти или не идти на работу

21.08.2025 | 12:56

Во время последних атак беспилотников на Пензенскую область, совершавшихся ранним утром, многих жителей интересовало, можно ли им отправляться на работу. На этот вопрос 21 августа ответил заместитель министра ЖКХ и ГЗН Михаил Кудимов.

Он отметил, что поведение населения должно зависеть от введенного на территории региона режима.

«При беспилотной опасности (то есть сигнале «Внимание всем!»), если есть необходимость, безусловно, ограничений при передвижении нет, но в этот раз, может быть, возьмите с собой документы или запас лекарств к примеру.

Что касается воздушной опасности, то это требование для следования граждан в укрытия, в убежища, в любое более или менее приспособленное место, где вы можете быть защищены либо будет минимизация поражения какими-то элементами.

То есть: беспилотная опасность - мы идем на работу, но осторожно, внимательно, воздушная - идем в укрытие», - объяснил Михаил Кудимов в эфире ЦУР.

Беспилотная опасность объявляется, если возле границы Пензенской области замечены БПЛА. В данной ситуации надо сохранять спокойствие, не подходить к окнам, избегать мест массового скопления людей, следить за актуальной информацией в официальных каналах.

Сигнал «Воздушная опасность» требует особого внимания, до жителей он доводится путем звуковых оповещений, СМС, по ТВ и радиоканалам.