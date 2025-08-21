Сетевое издание|18+|Четверг|21 авг 2025|14:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

Беспилотная и воздушная опасность: идти или не идти на работу

Печать
Telegram

Во время последних атак беспилотников на Пензенскую область, совершавшихся ранним утром, многих жителей интересовало, можно ли им отправляться на работу. На этот вопрос 21 августа ответил заместитель министра ЖКХ и ГЗН Михаил Кудимов.

Он отметил, что поведение населения должно зависеть от введенного на территории региона режима.

«При беспилотной опасности (то есть сигнале «Внимание всем!»), если есть необходимость, безусловно, ограничений при передвижении нет, но в этот раз, может быть, возьмите с собой документы или запас лекарств к примеру.

Что касается воздушной опасности, то это требование для следования граждан в укрытия, в убежища, в любое более или менее приспособленное место, где вы можете быть защищены либо будет минимизация поражения какими-то элементами.

То есть: беспилотная опасность - мы идем на работу, но осторожно, внимательно, воздушная - идем в укрытие», - объяснил Михаил Кудимов в эфире ЦУР.

Беспилотная опасность объявляется, если возле границы Пензенской области замечены БПЛА. В данной ситуации надо сохранять спокойствие, не подходить к окнам, избегать мест массового скопления людей, следить за актуальной информацией в официальных каналах.

Сигнал «Воздушная опасность» требует особого внимания, до жителей он доводится путем звуковых оповещений, СМС, по ТВ и радиоканалам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте