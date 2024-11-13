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Общество

Бетонные модули и карта укрытий: о чем следует помнить пензенцам

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Пензенцам следует освежить в памяти правила поведения при обнаружении беспилотного летательного аппарата, так как ранним утром в среду, 13 ноября, в лесном массиве на окраине областного центра были обнаружены места падения трех БПЛА самолетного типа.

«Если вы видите в воздухе мигающий огонек или объект на высоте от 30 до 100 м, слышите жужжание, - это признаки БПЛА», - предупредили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Гражданам, заметившим опасность на улице, нужно найти безопасное место - подземный переход, паркинг, подвал. В Пензенской области создана карта укрытий на случай воздушной тревоги. Ознакомиться с ней можно здесь.

Кроме того, жителям Пензы в случае атаки дронов помогут пять наземных модульных укрытий. Они находятся на Юбилейной площади, у «Ростка» на набережной, около Фонтанной площади на Московской, в парке Белинского (рядом со входом со стороны улицы Карла Маркса) и на остановке «Центральный рынок» (напротив ЦУМа).

В укрытии следует оставаться не менее 10 минут после последнего хлопка.

Находясь в помещении, следует отойти от окна и укрыться в помещении без окон - например, в ванной или коридоре. Лифтом пользоваться нельзя.

Не следует:

- находиться в прямой видимости беспилотника;

- пытаться сбить его подручными средствами;

- пользоваться вблизи БПЛА мобильным телефоном, радиоаппаратурой, устройствами GPS;

- подходить близко к упавшему беспилотнику и трогать его.

Об обнаруженном аппарате нужно сообщить по номерам: 112, 101, 102.

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