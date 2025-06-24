Небо над Пензенской областью останется закрыто до 21 часа

24.06.2025 | 15:44

Действие плана «Ковер», закрывшего небо над Пензенской областью, продлено до 21 часа, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Отменен дневной авиарейс из Москвы, вечерние рейсы из столицы - под вопросом. Вылет из Санкт-Петербурга предварительно перенесен на 19:00», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Он пообещал оперативно информировать пензенцев обо всех изменениях.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в пензенском аэропорту ввели утром во вторник, 24 июня.

Затем в Минобороны сообщили, что с 8:05 до 12:50 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 2 - над территорией Пензенской области.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.