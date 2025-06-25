В Сердобском районе отключили мобильный интернет

25.06.2025 | 11:54

В среду, 25 июня, в Сердобском районе временно ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили в местной администрации.

«Цель таких ограничений - предотвращение возможности использования информации противником, а также минимизация рисков, связанных с некорректным распространением данных о перемещениях или местах падения БПЛА, что является важными сведениями», - пояснили жителям.

Сердобчанам по-прежнему доступны сотовая связь, Wi-Fi в парках и торговых центрах, вызов экстренных служб по номеру 112 и проводной интернет.

Граждан попросили проявлять бдительность и не распространять в Сети кадры с беспилотниками, их обломками, а также не публиковать любую информацию, которая давала бы привязку к местности.

Когда мобильный интернет вернут, не сообщается.