Происшествия

Из-за плана «Ковер» пензенский аэропорт не принял 2 самолета

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В среду, 25 июня, в Пензенской области вновь ввели план «Ковер». Ограничения на прием и выпуск самолетов будет действовать до 12:00, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Он добавил, что аэропорт не сможет принять 2 летящих в Пензу самолета. Речь о рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга, запланированных на 25-е число.

«Еще два борта из этих городов, вылет которых был перенесен на сегодня со вчерашнего дня, отправиться пока не успели, воздушные суда находятся в аэропортах вылета», - предупредил глава региона.

24 июня в Пензенской области из-за угрозы атаки БПЛА также вводили план «Ковер». Задержались 2 рейса в Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево) и обратные, в Санкт-Петербург, Минеральные Воды.

Небо смогли открыть только в 0:30 25-го числа.

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