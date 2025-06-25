В Пензенской области вновь продлили план «Ковер»

25.06.2025 | 20:58

Действие плана «Ковер» на территории Пензенской области в очередной раз продлили. Теперь до 21:30, сообщил губернатор Олег Мельниченко в 20:51 среды, 25 июня.

«Сегодняшние вечерние рейсы в Москву и Санкт-Петербург перенесены на 26 июня. Вылет в аэропорт Шереметьево запланирован на 02:25, в аэропорт Пулково - 02:55», - пояснил он.

UPD: в 22:19 Мельниченко рассказал, что план «Ковер» продлили до 00:30, но запланированные вылеты остаются в силе.

Ранее сообщалось, что в Пензе сотни людей ожидают вылета в Северную столицу.

С 15:00 до 17:00 над территорией Пензенского региона уничтожили 1 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Еще 2 - над соседними Саратовской и Тамбовской областями.

С 17:00 до 20:00 над Саратовской областью сбили еще 2 БПЛА, сообщили в Минобороны.

План «Ковер» ввели в регионе утром. Первоначально указывалось, что он будет действовать до полудня, затем его продлевали несколько раз.