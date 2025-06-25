Действие плана «Ковер» в Пензенской области продлили

25.06.2025 | 13:54

В Пензенской области план «Ковер» будет действовать до 15:00, сообщил в среду, 25 июня, на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Это означает, что небо над регионом по-прежнему закрыто. Из-за ограничений не выполнены 2 рейса в Москву и Санкт-Петербург, назначенные на 24 июня. 2 самолета, вылетевшие в Пензу утром из обеих столиц, сели на запасной аэродром. Еще один рейс, из Шереметьева, отменили.

«Ночные рейсы в Сочи и Минводы ушли после снятия ограничений в 00:30», - отметил Мельниченко.

Из пензенского аэропорта эвакуировали всех пассажиров, зарегистрировавшихся на утренние рейсы и ожидающих вылета. Людей обеспечили зарядными устройствами, питьевой водой. Нуждающимся медики готовы оказать помощь. Авиакомпания при необходимости снабдит граждан сухими пайками.

План «Ковер» ввели в области утром. Первоначально указывалось, что он будет действовать до полудня.