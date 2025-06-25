В Пензе сотни людей ожидают вылета в Санкт-Петербург

25.06.2025 | 18:26

Действие плана «Ковер» на территории Пензенской области снова было продлено - до 18:30, сообщил губернатор Олег Мельниченко в 18:23 среды, 25 июня.

«По последним данным, принято решение об отмене 4 рейсов: вчерашних до Москвы и Санкт-Петербурга, а также 2 сегодняшних - утреннего Пенза - Шереметьево и вечернего Пенза - Домодедово». Билеты можно сдать или перебронировать на другую дату», - предупредил он.

По словам губернатора, вылет в Санкт-Петербург перенесен на 22:50. Его ожидают около 200 человек.

«Вечерний рейс Пенза - Шереметьево пока запланирован по расписанию», - рассказал Олег Мельниченко.

С 15:00 до 17:00 в среду, 25 июня, над территорией Пензенского региона уничтожили 1 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Еще 2 - над соседними Саратовской и Тамбовской областями.

План «Ковер» ввели в регионе утром. Первоначально указывалось, что он будет действовать до полудня, затем его продлили.