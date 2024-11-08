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Общество

В Новосибирске «блогер» заявил, что везет тигра в Пензу для зоопарка

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В четверг, 7 ноября, в Новосибирске мужчина привез в квартиру на улице Гоголя тигренка. Камера на подъезде зафиксировала, как он вытащил зверя из багажника машины и завел в подъезд.

Человек назвался блогером из Пензы Александром Волковым и заявил, что везет животное транзитом через Новосибирск якобы для Пензенского зоопарка. Дозвонившимся журналистам он рассказал, что уже находится в Пензе и документы на тигренка есть. «Со мной уже связались», - добавил мужчина.

Новосибирцы не поверили в эту версию.

«Видно же, что это браконьер и его покупатель. Шифруются. Пока животное не изуродовали для фотосьемок или еще чего, его надо спасать!», «Это еще ребенок. Сколько случаев, когда ломают лапы, удаляют зубы и когти», - пишут они в соцсетях.

«КП-Новосибирск» сообщила, что судьбой тигренка и личностью «пензенского блогера» заинтересовались Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, прокуратура и органы внутренних дел.

В зоопарке сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что никакой «блогер Александр Волков» к транспортировке тигра непричастен.

«Это утка! Амурского тигра везут из зоологического парка города Зеленогорска Красноярского края автомобильным транспортом в специальной клетке. Сегодня утром мы созванивались - машина уже под Челябинском. Ночью или завтра днем тигр будет на месте», - рассказал директор Пензенского зоопарка Андрей Воскресенский.

Ранее стало известно, что тигр, которого ждут в Пензе, носит кличку Джейк. Стоимость хищника, родившегося в 2023 году, составляет 400 тысяч рублей. Цена его доставки автотранспортом - еще 109 тысяч.

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Источник — видео «АСТ 54»
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