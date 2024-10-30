Сетевое издание|18+|Среда|30 окт 2024|14:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензу из Красноярского края приедет «жених» для тигрицы Златы

Печать
Telegram

Амурского тигра привезут в Пензу из природного зоологического парка города Зеленогорска Красноярского края. Разрешение на передачу выдал Росприроднадзор.

О том, что самец этого вида поселится в Пензе, чтобы составить пару самке Злате, стало известно в июле. Но тогда еще не было ясно, откуда он прибудет.

Тигр, которым смогут любоваться пензенцы, носит кличку Джейк. В документации на сайте госзакупок обозначено, что стоимость хищника, родившегося в 2023 году, составляет 400 тысяч рублей. Еще в 109 тысяч обойдется его доставка автотранспортом.

В Пензу из Красноярского края приедет «жених» для тигрицы Златы

«Родина амурских тигров - Дальний Восток России и Северо-Восточный Китай. Продолжительность жизни в дикой природе зачастую не превышает 15 лет, при этом в условиях неволи может быть более 25 лет», - проинформировали в Росприроднадзоре.

Амурский тигр, один из самых крупных подвидов тигра, занесен в Красную книгу Российской Федерации. Зеленогорский природный зоологический парк и Пензенский зоопарк участвуют в программе по его сохранению.

Также в столице Сурского края ожидают переезда из Московского зоопарка белой медведицы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Росприроднадзора
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте