В Пензу из Красноярского края приедет «жених» для тигрицы Златы

30.10.2024 | 12:52

Амурского тигра привезут в Пензу из природного зоологического парка города Зеленогорска Красноярского края. Разрешение на передачу выдал Росприроднадзор.

О том, что самец этого вида поселится в Пензе, чтобы составить пару самке Злате, стало известно в июле. Но тогда еще не было ясно, откуда он прибудет.

Тигр, которым смогут любоваться пензенцы, носит кличку Джейк. В документации на сайте госзакупок обозначено, что стоимость хищника, родившегося в 2023 году, составляет 400 тысяч рублей. Еще в 109 тысяч обойдется его доставка автотранспортом.

«Родина амурских тигров - Дальний Восток России и Северо-Восточный Китай. Продолжительность жизни в дикой природе зачастую не превышает 15 лет, при этом в условиях неволи может быть более 25 лет», - проинформировали в Росприроднадзоре.

Амурский тигр, один из самых крупных подвидов тигра, занесен в Красную книгу Российской Федерации. Зеленогорский природный зоологический парк и Пензенский зоопарк участвуют в программе по его сохранению.

Также в столице Сурского края ожидают переезда из Московского зоопарка белой медведицы.