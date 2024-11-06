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Общество

В Городищенском районе медсестру оставили без специальной выплаты

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В Городищенском районе прокуратура защитила права медсестры, которая осталась без социальной выплаты.

Женщина пожаловалась в надзорный орган, после чего в Городищенской районной больнице начали проверку.

Сотрудники прокуратуры установили, что сельчанка имеет нужный уровень образования, замещала должность старшей медицинской сестры и попадает в категорию работников, которым постановлением правительства РФ полагается поддержка от государства.

«Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании за заявительницей права на получение с 1 января 2023 года специальной социальной выплаты и понуждении ГБУЗ «Городищенская районная больница» включить медицинского работника в реестр работников, имеющих право на получение специальной выплаты», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Эти требования удовлетворили. Исполнение судебного решения проконтролирует районная прокуратура.

Ранее стало известно, что 34 сотрудникам Пачелмской участковой больницы имени В. А. Баулина занизили сумму социальной выплаты за август. Медикам недоплатили 87,5 тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры нарушение устранили.

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