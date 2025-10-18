Губернатор опубликовал фото из больницы

18.10.2025 | 17:23

Губернатор Олег Мельниченко в субботу, 18 октября, сообщил в своем телеграм-канале, что продолжает восстанавливаться после операции под наблюдением врачей и уже начал ходить.

Глава региона поделился с подписчиками фото, на котором он запечатлен на костылях в коридоре медучреждения.

«Сустав работает хорошо. Спасибо нашим пензенским врачам. У нас очень хорошая научная школа по травматологии», - написал Мельниченко.

Он добавил, что продолжает работать по вопросам развития региона и скоро полноценно будет в строю.

Губернатора прооперировали в областной больнице 15 октября. Ему провели замену тазобедренного сустава. Процедура прошла успешно.

13 октября стало известно, что Олег Мельниченко посвятит очередной отпуск заботе о здоровье. 15 лет назад он попал в ДТП и перенес операцию по замене тазобедренного сустава. В этом году пришло время менять уже искусственный сустав.