Плановое отключение света: список адресов на 23 октября

22.10.2025 | 09:53

В четверг, 23 октября, в части домов Пензы планово отключат электричество для проведения ремонтных работ на сетях.

В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса в центре города, Заре, Арбекове, Терновке, Ахунах, на Южной Поляне и Шуисте.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- 1-й Земляничный пр-д, 2, 3, 3а, 5Б, уч. 1, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20; 2-й Земляничный пр-д, 10; 3-й Земляничный пр-д, 16, 20; 4-й Земляничный пр-д, уч. 13, 15, 20; ул. Изумрудная, 5-11 (нечетные), уч. 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 21-24, 25, 26; мкр. № 1 жилого района Заря-2, 41 стр., 158 стр.; 4-й пр-д Мозжухина, 124 стр.; ул. Прохладная, 3, 13а, 15, уч. 11, 13.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Красная, 24а, 26; ул. Свердлова, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 77, 79а; 2-й пр-д Свердлова, 5;

- ул. Лодочная, 3а, 3Б, 5-19; пр-д Лодочный, 1-9.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Бригадная, 1/65, 12, 14, 16-19, 21, 22, 23, 25, 27-43, 40-1, 46а, 45-57, 59, 61, 61а, 63, 67, 69; Бригадный тупик, 4, 5; ул. Волжская, 9, 9Б, 9/42, 10, 12-14, 16, 17, 21-25, 27, 29, 33-40, 34-1, 42, 44-1; 3-й Волжский пр-д, 11-2; ул. Мебельная, 38-1; 1-й Мебельный пр-д, 1, 2, 3; ул. Осоавиахимовская, 2-9, 19; пр-д Осоавиахимовский, 1, 2/1, 5-12, 20, 23, 26, 29-33, 35, 37; 1-й Осоавиахимовский пр-д, 3-6, 8, 10, 13, 14, 17/28, 18/26, 19-22, 24, 25, 27, 27Б, 28, 34; ул. Пограничная, 1, 1а, 14, 14а, 16, 18-2, 20, 22; ул. Терновского, 25-37 (нечетные), 38-40, 42, 42а, 44-62, 64, 66, 68-71, 73, 73а, 75-82, 84, 86, 86а; ул. Токарная, 3, 5-9, 11, 17, 19, 19/16, 21, 25; 2-й Токарный пр-д, 4-13, 15, 17-28, 26-1, 30, 32-35, 37, 39-52, 54-2, 56, 58;

- ул. Чаадаева, 91, 91а, 93.

С 9:00 до 16:00:

- пр. Строителей, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 90;

- ул. Калинина, 100, 102, 102а, 104а.

С 13:00 до 16:30:

- ул. Чаадаева, 91, 91а, 93.