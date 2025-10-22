Общество

Россиян захотели перевести на электронные квитанции за ЖКУ

Печать
Telegram

По всей территории России хотят ввести электронные платежные документы для ЖКУ. Такие счета будут выставлять гражданам через ГИС ЖКХ, а также «Госуслуги».

Соответствующий законопроект с поправками в Жилищный кодекс РФ подготовил Минстрой, с ним ознакомилось издание «Известия».

Электронные квитанции после выставления в системах ГИС ЖКХ и «Госуслуги» будут считаться доставкой платежного документа потребителю так же, как его доставка на бумажном носителе.

«Согласно документу, возможность размещения такой информации на «Госуслугах» будет обеспечена при условии, если потребитель услуг ЖКХ прошел регистрацию в государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА), а также выразил согласие на направление ему указанной информации», - пишет издание.

Отмечается, что при переходе на электронные от бумажных квитанций не планируют отказываться.

Сейчас законопроект обсуждается, его окончательную редакцию представят позже.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети