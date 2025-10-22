Россиян захотели перевести на электронные квитанции за ЖКУ

22.10.2025 | 09:05

По всей территории России хотят ввести электронные платежные документы для ЖКУ. Такие счета будут выставлять гражданам через ГИС ЖКХ, а также «Госуслуги».

Соответствующий законопроект с поправками в Жилищный кодекс РФ подготовил Минстрой, с ним ознакомилось издание «Известия».

Электронные квитанции после выставления в системах ГИС ЖКХ и «Госуслуги» будут считаться доставкой платежного документа потребителю так же, как его доставка на бумажном носителе.

«Согласно документу, возможность размещения такой информации на «Госуслугах» будет обеспечена при условии, если потребитель услуг ЖКХ прошел регистрацию в государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА), а также выразил согласие на направление ему указанной информации», - пишет издание.

Отмечается, что при переходе на электронные от бумажных квитанций не планируют отказываться.

Сейчас законопроект обсуждается, его окончательную редакцию представят позже.