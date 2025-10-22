Общество

В Пензе вновь заговорили о строительстве крематория

В 2025 году в Пензе нескольким инвесторам в качестве формы поддержки в реализации проектов предоставили в аренду земельные участки без торгов. Среди этих проектов - строительство в городе крематория с колумбарием.

«Инициатор проекта - ООО «Единый портал ритуальных услуг». Договор аренды земельного участка без проведения торгов был заключен 14 апреля 2025 года», - сообщила на заседании в гордуме в среду, 22 октября, начальник управления экономического развития администрации Елена Голова.

Общий объем инвестиций в проект составит 137 млн рублей.

Аналогичная мера поддержки была оказана еще 2 инвесторам.

Так, в Пензе запланированы строительство завода по производству авиационных деталей и организация серийного производства запасных деталей к авиатехнике. Инициатор - ООО «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей». Договор аренды участка заключен 11 марта 2025 года. Общий объем инвестиций составит 2 млрд 794,7 млн рублей.

Еще один проект - строительство многофункционального гостиничного комплекса категории 4* на 120 номеров на территории Пензы. Инициатором выступило ООО «Инвестсервис». Договор аренды заключен 5 июня 2025 года. Общий объем инвестиций в проект - 1 млрд 500 млн рублей.

Возведение крематория обсуждается горожанами уже почти 20 лет - с 2006-го. Но на тот момент денег у областного центра не нашлось.

В 2017-м было подписано соглашение с иногородним инвестором о строительстве рядом с Восточным кладбищем ритуального зала и кремационного блока со специальной печью. Однако вскоре разговоры прекратились.

Летом 2019 года за проект взялся еще один коммерсант, но дело вновь застопорилось. В 2020-м людям объявили, что желающих вложить деньги в крематорий нет, так как из-за менталитета пензенцев проект не окупится.

Однако ряд горожан продолжают настаивать на том, что сожжение гораздо экологичнее и даже эстетичнее, чем классическое захоронение.

В 2024-м на личный прием к заместителю главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства пришел предприниматель, желающий реализовать замысел по строительству ритуального сооружения. Тогда появилась надежда, что дело сдвинется с мертвой точки. Мэрия должна была проработать юридические основания размещения крематория, но в конце концов все вновь затихло.

