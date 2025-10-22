В сквере Дзержинского могут вырубить до сотни деревьев

22.10.2025 | 07:51

В Пензе в сквере Дзержинского собираются вырубить аварийные деревья. Об этом на заседании комиссии во вторник, 21 октября, сообщил председатель гордумы Денис Соболев.

Он отвечал на вопросы депутатов, обеспокоенных появлением в зеленой зоне ограждения и таблички с предупреждением о санитарной вырубке. Народные избранники отметили, что горожан волнует судьба сквера, для многих это часть ежедневного пешеходного маршрута.

Денис Соболев напомнил, что территория находится в частных руках.

«Я с собственником разговаривал, у него есть предписание на вырубку чуть ли не под сотню деревьев. Был какой-то случай нехороший, когда дерево упало, кого-то там даже придавило. Сейчас он огородил для того, чтобы эту санитарную рубку начать. Там работы очень много», - пояснил Соболев.

В Пензе активно сносят аварийные деревья. Так, пораженные златкой растения этим летом ликвидировали в сквере Белинского напротив драмтеатра, а также в Детском парке. В сквере Пушкина деревья надеются спасти от вредителя - в сентябре их вакцинировали.