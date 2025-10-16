Олег Мельниченко восстанавливается после операции

16.10.2025 | 19:25

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко восстанавливается после плановой операции по замене тазобедренного сустава. Главе региона провели ее в областной больнице в среду, 15 октября.

«Прошли сутки после операции. Спасибо всем за поддержку, она придает сил и поднимает настроение. Начал период восстановления, внимательно следую рекомендациям врачей. Настраиваюсь на скорейшее возвращение к активной работе», - написал губернатор в своем телеграм-канале вечером 16 октября.

13-го числа стало известно, что Олег Мельниченко посвятит очередной отпуск заботе о здоровье. 15 лет назад он попал в ДТП и перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Сейчас пришло время менять уже искусственный сустав.

Глава региона заявил, что принципиально не поехал на операцию в Москву, так как в Пензе отличные врачи-специалисты.

Олег Мельниченко планирует недолгое время работать в дистанционном режиме - взаимодействовать с главами министерств и ведомств, руководителями муниципалитетов по видеосвязи и во время личных встреч.