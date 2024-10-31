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Общество

Пачелмским медикам занизили размер специальных выплат

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Сотрудники Пачелмской участковой больницы имени В. А. Баулина недополучили специальную социальную выплату и обратились в прокуратуру.

Надзорный орган проверил расчеты и нашел нарушения. 34 медикам занизили сумму вознаграждения за август на 87,5 тыс. рублей.

«В соответствии с требованиями законодательства указанная выплата начисляется в размере, пропорциональном отношению фактически отработанного времени и количества рабочих часов по норме рабочего времени в соответствующем месяце. При ее расчете администрация больницы завысила норму рабочего времени, не приняв во внимание результаты специальной оценки условий труда», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Как только проверка началась, расчет выплат за последующий месяц скорректировали.

Для устранения нарушений главному врачу ГБУЗ «Нижнеломовская ЦРБ», филиалом которой является пачелмское учреждение, внесли представление.

«Фактическое восстановление прав работников поставлено на контроль прокуратуры района», - добавила Светлана Артамонова.

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