Общество

В сердобской поликлинике появился молодой врач-терапевт

Печать
Telegram

В поликлинику Сердобской центральной районной больницы имени А. И. Настина по программе «Земский доктор» устроилась выпускница ПГУ Мария Смирнова.

«Почти треть россиян делают выбор профессии под влиянием образа из кинематографа. Многим известны такие вдохновляющие сериалы, как «Триггер», «Тест на беременность», «Нулевой пациент», «Анатомия сердца» и многие другие.

Вот и Мария Смирнова, еще школьницей воодушевившись главным героем фильма, всецело поглощенного своей работой, тоже решила стать врачом», - рассказали в областном минздраве, подчеркнув, что за годы учебы романтизм не рассеялся.

Девушка получила диплом врача-лечебника (терапевта), аккредитацию и вернулась из Пензы в родной Сердобск.

Ей достался участок № 2 - поселок Энергетиков и микрорайон Березки. Врач ведет прием пациентов в поликлинике, обслуживает вызовы на дому, проводит диспансерное наблюдение, занимается оформлением документации и др.

«Приход даже одного нового специалиста в разы снижает нагрузку на остальных медиков. Чем больше врачей, тем качественнее и быстрее пациенты получают помощь. Коллектив с радостью принимает землячку в свои ряды! Успехов молодому доктору! Добро пожаловать в команду», - высказался главврач Андрей Малахов.

В целом в 2025 году по программе «Земский доктор» в эту ЦРБ устроились работать 10 молодых специалистов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото минздрава
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети