В сердобской поликлинике появился молодой врач-терапевт

22.10.2025 | 14:06

В поликлинику Сердобской центральной районной больницы имени А. И. Настина по программе «Земский доктор» устроилась выпускница ПГУ Мария Смирнова.

«Почти треть россиян делают выбор профессии под влиянием образа из кинематографа. Многим известны такие вдохновляющие сериалы, как «Триггер», «Тест на беременность», «Нулевой пациент», «Анатомия сердца» и многие другие.

Вот и Мария Смирнова, еще школьницей воодушевившись главным героем фильма, всецело поглощенного своей работой, тоже решила стать врачом», - рассказали в областном минздраве, подчеркнув, что за годы учебы романтизм не рассеялся.

Девушка получила диплом врача-лечебника (терапевта), аккредитацию и вернулась из Пензы в родной Сердобск.

Ей достался участок № 2 - поселок Энергетиков и микрорайон Березки. Врач ведет прием пациентов в поликлинике, обслуживает вызовы на дому, проводит диспансерное наблюдение, занимается оформлением документации и др.

«Приход даже одного нового специалиста в разы снижает нагрузку на остальных медиков. Чем больше врачей, тем качественнее и быстрее пациенты получают помощь. Коллектив с радостью принимает землячку в свои ряды! Успехов молодому доктору! Добро пожаловать в команду», - высказался главврач Андрей Малахов.

В целом в 2025 году по программе «Земский доктор» в эту ЦРБ устроились работать 10 молодых специалистов.