В Колышлее открыли центр женского здоровья

16.10.2025 | 09:32

Жительницам Колышлея начнут оказывать медицинские услуги в центре женского здоровья. Его открыли в районной больнице, сообщили в региональном минздраве.

По словам специалистов, пациенткам станут доступны современные диагностика и лечение, подготовка к родам под наблюдением врачей и консультации по общим вопросам.

Кроме того, им будут содействовать в защите их прав и оказывать психологическую и медико-социальную помощь.

«Для оснащения кабинетов врачей-гинекологов закуплена новая медицинская техника, включая аппарат УЗИ, мониторы для наблюдения за состоянием плода, электрокардиографы, кольпоскопы и многое другое», - рассказал главврач учреждения Владимир Китов.

В центре женского здоровья организованы зоны ожидания, есть колясочная и комнаты для кормления.

«До конца 2025 года планируется завершить создание еще 5 женских консультаций в Кузнецкой детской центральной районной больнице, Никольской, Белинской, Лунинской и Неверкинской районных больницах», - добавили в минздраве.