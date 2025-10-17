Общество

В Пензенской области введут еще одну меру поддержки бойцов

Печать
Telegram

В Пензенской области готовятся ввести новый вид социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Тем, кто проживает в домах с печным отоплением, планируют компенсировать расходы на дрова.

По информации, полученной от глав районов и городских округов, в регионе 118 бойцов, в собственности которых находятся такие дома.

«Денежная компенсация будет предоставляться в размере фактических затрат на приобретение твердого топлива, но не более 12 000 рублей», - говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в региональный Заксобр.

Сумму взяли из прошлогодних расчетов, когда средний размер платы за дрова составлял 1 714 рублей в месяц и при 7-месячном отопительном периоде достигал 11 998 рублей в год.

На финансирование компенсации из регионального бюджета потребуется ежегодно выделять 1 млн 437 тыс. 200 рублей.

Законопроект рассмотрят на ближайшей сессии Заксобра. При принятии решение вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети