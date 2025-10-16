В белинской больнице специалисты УЗИ переехали в новые кабинеты

16.10.2025 | 13:24

В Белинской районной больнице специалисты УЗИ-диагностики переехали с четвертого этажа на первый и теперь ведут прием в отремонтированных помещениях.

«Наши пациенты смогут пройти обследование в более удобных для них условиях. Не нужно подниматься ни по лестнице, ни на лифте», - отметил главный врач Андрей Панин.

Специалист УЗИ Лариса Алексеева добавила, что в обновленных кабинетах очень уютно: стены окрашены в спокойные тона, на окнах жалюзи.

Также в 2025 году по программе модернизации в физиотерапевтическом отделении Белинской районной больницы отремонтировали кабинет для теплолечения.

«Начиная с 2021 года в Белинском районе установлены врачебная амбулатория в селе Поим и 5 фельдшерско–акушерских пунктов в селах Аргамаково, Сяськино, Свищевка, Пичевка и Крюково», - напомнили в региональном минздраве.