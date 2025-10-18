Учителям захотели доплачивать за работу в переполненных классах

18.10.2025 | 10:41

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается установить предельную наполняемость классов в школах и доплачивать учителям, если показатель превышен. Документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента в пятницу, 17 октября.

Авторы инициативы предложили закрепить в законе право педагогов на получение доплаты из расчета 1 000 рублей за каждого ученика сверх нормы.

«Мера является справедливой компенсацией повышенной учебной нагрузки и психоэмоционального напряжения», - отмечается в пояснительной записке.

Также, по мнению авторов, принятие законопроекта поможет улучшить качество образовательного процесса, сократить дефицит учителей и повысить привлекательность профессии.

Сейчас в школах в России нет ограничений на число детей в классе, однако существует норматив СанПиНа: на каждого ученика в помещении должно быть предусмотрено не менее 2,5 кв. м.