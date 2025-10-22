На благоустройство сквера «Кукушка» понадобился еще почти 1 млн

22.10.2025 | 15:05

На благоустройство сквера «Кукушка» в Пензе хотят направить еще 956,1 тыс. рублей. Об этом сообщается в докладе начальника финансового управления Ольги Завьялкиной, подготовленном к заседанию гордумы в среду, 22 октября.

Увеличить бюджетные ассигнования предлагается на основании ходатайства УЖКХ за счет перераспределения средств. Таким образом, на сквер всего будет потрачено 5 млн 377,1 тыс. рублей.

Ранее управление ЖКХ инициировало торги по поиску подрядчика. Участник, признанный победителем, снизил начальную (максимальную) сумму - 5 млн 231 тыс. 972 рубля 52 копейки - до 4 млн 421 тыс. 16.

За эти деньги необходимо демонтировать старую брусчатку (1 244 кв. м), снять до 20 см грунта, обустроить подстилающий и выравнивающий слои из песка и щебня, уложить новую бетонную плитку-«кирпичик», заменить бордюры и подготовить почву под газон.

К работам в сквере приступили 9 октября. Благоустройство планируют завершить до ноября.

Окончательное решение по выделению дополнительных средств примут на ближайшей сессии гордумы.