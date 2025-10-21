22 октября погода в Пензенской области не изменится

21.10.2025 | 22:00

22 октября в Пензенской области будет облачно, ожидается небольшой, местами умеренный дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут 0...+5 градусов, днем воздух прогреется до +5...+10. К следующей ночи температура опустится до предыдущих значений.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер, его порывы могут достигать 7-12 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием поля пониженного атмосферного давления, температурный фон по-прежнему будет повышенным.

«Будет преобладать ненастный характер погоды. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются осадки различной интенсивности», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.