В Пензе юноша-сирота едва не остался без квартиры

17.10.2025 | 19:31

В Пензе 19-летний юноша-сирота не явился на процедуру оформления документов и едва не остался без квартиры.

В июле 2025 года городская администрация выпустила постановление о предоставлении ему жилья, предупредив в письме о необходимости явиться в 10-дневный срок для подписания бумаг.

Однако в назначенное время юноша не смог прийти - по уважительной причине, о чем уведомил мэрию.

«Несмотря на это, администрация города внесла изменения в нормативно-правовой акт и ранее предназначенная для сироты квартира была передана другому лицу», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Молодой человек обратился в надзорный орган, где рассказал о своей проблеме. Прокуратура внесла представление главе города, после чего сироте все-таки предоставили благоустроенное жилье.