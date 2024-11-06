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Общество

В 2024-м более 250 врачей пришли работать в пензенские медучреждения

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В Пензенской области в 2024-м на работу в медучреждения устроились более 250 врачей-специалистов. До конца года планируется трудоустроить еще 30 человек.

49 из уже работающих медиков вошли в программу «Земский доктор», им положены выплаты в 1,5 млн рублей.

«Всего в подведомственных министерству здравоохранения Пензенской области медицинских организациях работают 4 247 врачей-специалистов и 11 203 медицинских работников среднего звена», - сообщили в региональном правительстве.

Проблемы в обеспечении медицинскими кадрами намерены решить с помощью внедрения новой системы оплаты труда. Также планируется развивать наставничество и активно привлекать к работе в больницах врачей-стажеров.

Ранее Пензастат опубликовал данные о среднемесячной зарплате жителей области, занятых в сфере здравоохранения и социальных услуг. За январь - август 2024-го она составила 48 570,6 руб., что ниже среднего по региону (54 770 руб.).

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