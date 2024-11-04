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Экономика

У пензенских педагогов и медиков зарплата ниже средней по региону

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В Пензастате обнародовали данные о среднемесячной зарплате жителей области за январь - август 2024-го. В лидерах оказалась отрасль ИТ и связи.

В среднем работники этой сферы получали 79 114 руб. в месяц. Ненамного отстают от них специалисты, связавшие жизнь с финансовой и страховой деятельностью, - 77 062 руб. На третьем месте по доходам жители региона, которые занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью, - 70 051 руб.

Также в Пензенской области хорошо оплачивался труд людей на обрабатывающих производствах, куда специалисты причисляют и ВПК, - 62 052,8 руб. в месяц.

Среднемесячная зарплата в сфере транспортировки и хранения составила 59 951,8 руб., сельского хозяйства, охоты и рыболовства - 57 983,5 руб.

В регионе средний показатель вознаграждения за труд по всем видам экономической деятельности - 54 770 руб. Ниже этого значения получали, например, пензенцы, занятые в сферах образования (43 847 руб.), здравоохранения и социальных услуг (48 570,6 руб.), культуры, спорта, организации досуга (39 364 руб.), а также гостиничных услуг (32 796 руб.).

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