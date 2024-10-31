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Общество

За 9 месяцев в области родилось более 160 детей, зачатых с помощью ЭКО

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В Пензенской области за 9 месяцев этого года провели 763 процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису ОМС. На эти цели потратили более 82,8 млн рублей.

Как отчитались в территориальном фонде обязательного медицинского страхования, с января по сентябрь специалисты осуществили 177 процедур криоконсервации эмбрионов и 364 - размораживания ранее криоконсервированных с переносом в полость матки.

ЭКО - вспомогательная репродуктивная технология. Она нужна парам, которые годами не могут зачать ребенка. За 9 месяцев 2024-го благодаря процедуре в регионе родилось 162 малыша, из них 12 двоен.

Жительницы Пензенской области могут пройти ЭКО по полису ОМС не только в медучреждениях региона, но и в клиниках других субъектов РФ. Большинство решились на процедуру в Сурском крае, 27 пензячек получили услугу в других регионах.

В 2023 году жительницам области провели 995 процедур ЭКО по полису ОМС.

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