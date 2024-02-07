В Пензенской области за год провели 995 бесплатных ЭКО

07.02.2024 | 09:47

В 2023 году жительницам Пензенской области сделали 995 процедур ЭКО по полису ОМС. Такие данные предоставил территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Также 230 раз провели криоконсервацию эмбрионов и 453 раза их разморозили и перенесли в полость матки.

Общая стоимость всех процедур составила 102,5 млн рублей. По сравнению с 2022 годом цены увеличились на 9,2 %.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) является вспомогательной репродуктивной технологией. К ней прибегают пары, которые годами безуспешно пытаются завести ребенка.

По полису ОМС жительницы Пензенской области могут пройти эту процедуру бесплатно как в своем регионе (ее делают в четырех медицинских организациях), так и в других.

«Вопросы по оказанию акушерско-гинекологической помощи и применению вспомогательных репродуктивных технологий по полису ОМС вы можете задать по телефону горячей линии единого контакт-центра 8-800-100-80-44 (звонок бесплатный)», - уточнили в ТФОМС.