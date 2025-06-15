Жителей Бессоновского района будет лечить военный врач

15.06.2025 | 14:36

В Пензенской области продолжают решать проблему нехватки врачей. Так, в поликлинику Бессоновской районной больницы на должность участкового терапевта трудоустроился участник СВО Евгений Аниськин.

Он бывший военный врач, уроженец Бессоновки, окончил Саратовский военно-медицинский институт, получив диплом по специальности «лечебное дело» в 2005 году. После этого Аниськин проходил службу в ВС РФ, занимая различные медицинские должности.

«За свои заслуги в обеспечении помощи военнослужащим он был удостоен нескольких государственных наград», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В 2025 году Евгений Аниськин вышел на пенсию, вернулся на малую родину и решил продолжить работу в сфере здравоохранения.

«Жители района могут рассчитывать на профессиональную квалификацию и заботливое отношение нового врача, который готов делиться своими знаниями и опытом», - отметил главный врач Бессоновской районной больницы Владимир Стрючков.