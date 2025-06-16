В больнице имени Г. А. Захарьина начали обновлять приемное отделение

16.06.2025 | 11:25

В клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина началась реконструкция приемного отделения. Его расширяют.

По данным регионального минздрава, в течение полугода на территории медучреждения на Стасова, 7, должны ввести в эксплуатацию модульную конструкцию, в которой пациенты смогут незамедлительно получать помощь.

«Здесь будут оснащены палаты интенсивной терапии, реанимации, операционные и палаты динамического наблюдения», - сообщил главврач больницы Дмитрий Максимов.

По его словам, это позволит сконцентрировать экстренные службы так, чтобы пациента не пришлось перевозить из кабинета в кабинет.

Также новое оборудование появится в уже существующем приемном отделении.