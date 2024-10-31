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Общество

Экономист: Икра, оливье и селедка под шубой к январю подорожают

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Новогодний стол с традиционными блюдами - оливье, селедкой под шубой и бутербродами с красной икрой - подорожает. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Елена Степанычева.

По ее словам, хотя с января по октябрь цена на соленую сельдь снизились на 2,5%, в декабре она может вырасти в связи с увеличением спроса. Поэтому и стоимость селедки под шубой повысится на 8-10%.

По прогнозам экономиста, подорожает и салат оливье, прежде всего из-за цены на яйца - с начала года она увеличилась на 22,98%, а к декабрю ожидается дальнейший рост на 5-7% в зависимости от категории продукта.

Елена Степанычева добавила, что из-за сокращения вылова лососевых рыб увеличилась цена на традиционный новогодний деликатес - красную икру. В октябре она увеличилась на 5%, а к декабрю этот показатель может достичь 20%.

А вот существенного роста цен на шампанское не ожидается. В последний раз значительное повышение стоимости игристых вин - на 8% - произошло в сентябре.

Экономист утверждает, что, несмотря на рост цен, спрос на продукты для новогоднего стола останется высоким в силу традиций.

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Источник — фото pixabay.com
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