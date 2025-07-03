В стране и мире

B2B-маркетплейс Plastelo предложил бизнесу большой перечень пластикового оборудования

Печать
Telegram

Компания Plastelo - это надежный поставщик пластикового оборудования, который уже давно зарекомендовал себя на российском рынке. Основное направление деятельности - производство и продажа изделий из пластика для самых разных сфер, от промышленности до бытовых нужд.

На сайте Plastelo представлен большой каталог пластиковых изделий, который охватывает ключевые направления.

Например, в продаже имеются емкости: вертикальные и горизонтальные баки, резервуары для питьевой воды, агрессивных жидкостей и сыпучих материалов, с усиленным корпусом для хранения химических веществ. Пластиковые емкости изготавливаются из первичного пищевого полиэтилена, устойчивы к ультрафиолету и выдерживают широкий диапазон температур.

Для транспортировки жидкостей Plastelo предлагает удобные и безопасные решения: бочки объемом от 30 до 227 литров, канистры с ручками, пробками и клапанами.

В логистике, на складах, в сельском хозяйстве найдут применение такие изделия компании, как складские ящики различных объемов, перфорированные контейнеры для пищевой продукции, евроконтейнеры и тара для автоматизированных линий.

В ассортименте Plastelo имеются и пластиковые паллеты, устойчивые к нагрузкам и влаге. Они востребованы в пищевой промышленности, медицине и логистике. Покупателям предлагают одноразовые и многоразовые модели, поддоны с гладкой или перфорированной поверхностью. Продукция соответствует санитарным нормам и стандартам ЕС.

Компания изготавливает элементы для водоотведения: дренажные лотки, смотровые колодцы, ливневки с решетками и защитой от засоров.

У Plastelo более сотни наименований пластикового оборудования. Каталог регулярно пополняют товарами, которые отвечают требованиям современного рынка. Все изделия производятся из сертифицированного сырья. Компания строго контролирует каждый этап, от проектирования до отгрузки.

Менеджеры Plastelo всегда готовы помочь с подбором оборудования под конкретные задачи. Возможна кастомизация продукции, включая нанесение логотипов, подбор цвета и нестандартных размеров. Компания оперативно организует доставку в любой регион, обеспечит удобные условия сотрудничества. Для оптовых клиентов предусмотрены специальные цены, система скидок и поставки под заказ. Также компания работает с госзакупками и по договору поставки.

Специалисты Plastelo всегда на связи - с момента первого обращения до постпродажного обслуживания.

Реклама. Заказчик - ООО «АСТ». ИНН 7724892661.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте