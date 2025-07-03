B2B-маркетплейс Plastelo предложил бизнесу большой перечень пластикового оборудования

03.07.2025 | 17:42

Компания Plastelo - это надежный поставщик пластикового оборудования, который уже давно зарекомендовал себя на российском рынке. Основное направление деятельности - производство и продажа изделий из пластика для самых разных сфер, от промышленности до бытовых нужд.

На сайте Plastelo представлен большой каталог пластиковых изделий, который охватывает ключевые направления.

Например, в продаже имеются емкости: вертикальные и горизонтальные баки, резервуары для питьевой воды, агрессивных жидкостей и сыпучих материалов, с усиленным корпусом для хранения химических веществ. Пластиковые емкости изготавливаются из первичного пищевого полиэтилена, устойчивы к ультрафиолету и выдерживают широкий диапазон температур.

Для транспортировки жидкостей Plastelo предлагает удобные и безопасные решения: бочки объемом от 30 до 227 литров, канистры с ручками, пробками и клапанами.

В логистике, на складах, в сельском хозяйстве найдут применение такие изделия компании, как складские ящики различных объемов, перфорированные контейнеры для пищевой продукции, евроконтейнеры и тара для автоматизированных линий.

В ассортименте Plastelo имеются и пластиковые паллеты, устойчивые к нагрузкам и влаге. Они востребованы в пищевой промышленности, медицине и логистике. Покупателям предлагают одноразовые и многоразовые модели, поддоны с гладкой или перфорированной поверхностью. Продукция соответствует санитарным нормам и стандартам ЕС.

Компания изготавливает элементы для водоотведения: дренажные лотки, смотровые колодцы, ливневки с решетками и защитой от засоров.

У Plastelo более сотни наименований пластикового оборудования. Каталог регулярно пополняют товарами, которые отвечают требованиям современного рынка. Все изделия производятся из сертифицированного сырья. Компания строго контролирует каждый этап, от проектирования до отгрузки.

Менеджеры Plastelo всегда готовы помочь с подбором оборудования под конкретные задачи. Возможна кастомизация продукции, включая нанесение логотипов, подбор цвета и нестандартных размеров. Компания оперативно организует доставку в любой регион, обеспечит удобные условия сотрудничества. Для оптовых клиентов предусмотрены специальные цены, система скидок и поставки под заказ. Также компания работает с госзакупками и по договору поставки.

Специалисты Plastelo всегда на связи - с момента первого обращения до постпродажного обслуживания.

Реклама. Заказчик - ООО «АСТ». ИНН 7724892661.