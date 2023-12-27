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Общество

Оливье и селедка под шубой остаются любимыми новогодними блюдами

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Из всех новогодних блюд салат оливье по-прежнему находится на пике популярности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное соцсетью «Одноклассники» и журналом Lady Mail.ru.

26% опрошенных назвали оливье и самым любимым новогодним блюдом. На втором месте - традиционная селедка под шубой (19%), на третьем - бутерброды с красной икрой (15%).

Кроме того, в топ-5 популярных блюд на праздничном столе вошли холодец и бутерброды с красной рыбой.

Также в числе излюбленных кулинарных изделий - курица с картошкой в духовке, мясо по-французски, крабовый салат, салат «Мимоза», бутерброды со шпротами и заливная рыба.

А вот 16% респондентов заявили, что салат оливье надоел им больше всего. Зато более трети опрошенных сообщили, что не устали есть ни одно новогоднее блюдо.

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Источник — фото pixabay.com
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