Житель Пензенской области сделал бизнес на краже молока

25.06.2025 | 10:09

В Каменском районе со склада предприятия, производящего молочную продукцию, долгое время пропадал товар. Полицейские узнали судьбу исчезнувшего.

Расследование они начали после обращения представителя предприятия. Вскоре полицейские установили, что к пропажам причастен 39-летний местный житель, работник организации.

Мужчину задержали с поличным при попытке вывезти со склада украденное на личном автомобиле. Молочную продукцию изъяли.

Подозреваемый во всем сознался. Он рассказал, что незаметно для коллег брал пакеты и складывал в багажник своей машины.

Оказалось, что за время преступной деятельности у мужчины сформировался круг постоянных покупателей. Украденную продукцию он сбывал родственникам, соседям и знакомым.

Общий ущерб от действий злоумышленника составил 19 000 рублей. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.