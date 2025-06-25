Криминал

Житель Пензенской области сделал бизнес на краже молока

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В Каменском районе со склада предприятия, производящего молочную продукцию, долгое время пропадал товар. Полицейские узнали судьбу исчезнувшего.

Расследование они начали после обращения представителя предприятия. Вскоре полицейские установили, что к пропажам причастен 39-летний местный житель, работник организации.

Житель Пензенской области сделал бизнес на краже молока

Мужчину задержали с поличным при попытке вывезти со склада украденное на личном автомобиле. Молочную продукцию изъяли.

Житель Пензенской области сделал бизнес на краже молока

Подозреваемый во всем сознался. Он рассказал, что незаметно для коллег брал пакеты и складывал в багажник своей машины.

Житель Пензенской области сделал бизнес на краже молока

Оказалось, что за время преступной деятельности у мужчины сформировался круг постоянных покупателей. Украденную продукцию он сбывал родственникам, соседям и знакомым.

Житель Пензенской области сделал бизнес на краже молока

Общий ущерб от действий злоумышленника составил 19 000 рублей. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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Источник — фото УМВД России по области
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