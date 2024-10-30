По решению суда стихийная свалка обойдется мэрии Пензы в полмиллиона

30.10.2024 | 11:52

Суд рассмотрел иск к администрации Пензы, который подало Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. Причиной стала свалка, которая образовалась между домами № 16 и 20 на улице Ермака.

В ноябре прошлого года местные жители обратились в Росприроднадзор, и специалисты провели проверку. Выяснилось, что отходы накопились на двух участках. Площадь одного составляет 35 кв. м, второго - 872 кв. м.

Специалисты взяли пробы почвы и отходов. Лабораторные исследования показали IV класс опасности. Размер ущерба составил 523 792,5 руб.

За стихийную свалку отвечает администрация Пензы, поэтому ее попросили возместить вред в добровольном порядке. Однако этого не произошло, и управление обратилось к служителям Фемиды с иском о возмещении вреда, причиненного почвам.

«Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил исковые требования в полном размере», - сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.